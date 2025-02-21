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Российские военные нанесли удар в районе завода, где ремонтируется техника ВСУ

Лебедев: ВС РФ ударили в районе завода в Ясногорке, где ВСУ ремонтируют технику
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские военные атаковали район завода в поселке городского типа Ясногорка, который расположен в подконтрольном Киеву Краматорском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилетело в районе завода металлоконструкций. На его территории происходит ремонт и модернизация военной техники», — написал подпольщик.

21 февраля офицер с позывным «Витязь» рассказал, что бойцы группировки войск «Север» с помощью беспилотника подбили под Локней в Курской области украинский танк Т-64 и на тягаче БТС увезли его в свой тыл.

Накануне Вооруженные силы РФ сорвали контратаку украинской армии в районе Дзержинска благодаря инженерно-саперной системе «Земледелие», которая нарушила логистику противника. Командир взвода инженерных заграждений пояснил, что система «Земледелие» позволяет дистанционно устанавливать минные поля против бойцов ВСУ и бронетехники с возможностью самоликвидации мин. По его словам, работа системы идет по тылам противника круглосуточно и независимо от погодных условий.

Ранее в зоне СВО произошел первый бой между истребителями ВКС РФ и F-16.

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