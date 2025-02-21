В Белоруссии заявили, что США не смогут быстро остановить конфликт на Украине

МО Белоруссии: не надо питать иллюзий, что США вмиг остановят конфликт на Украине

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не стоит ждать от США мгновенного завершения конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Глобальное противостояние между Западом и Востоком трансформировалось в военный конфликт в Украине, полыхающий три года у наших границ. И не надо питать иллюзий относительно новой администрации США», — сказал он.

Хренин напомнил, что без масштабных поставок вооружений Украине военный конфликт уже бы давно закончился.

Как рассказал до этого доктор политических наук, политический обозреватель Андрей Пинчук, коллективный Запад уже раскололся, и этот процесс, по его мнению, продолжится в отношении Европы.

Президент США Дональд Трамп дал руководству Евросоюза три недели для согласования условий капитуляции Украины, заявил депутат Европарламента Мика Аалтола. По словам европейского парламентария, «США покинут Европу», а сам американский лидер уделяет внимание вопросам безопасности России.

Ранее в Дании заявили, что США должны направить войска на Украину.