Condottiero: морпехи ВС РФ взяли под контроль два опорника ВСУ в районе Суджи

Российские морские пехотинцы выбили украинских военных из двух ключевых опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Condottiero.

По его данным, бой за опорные пункты произошел сегодня. Какие потери понесли ВСУ — неизвестно. В сообщении отмечается, что Вооруженные силы РФ продолжают окружать группировку ВСУ в Суджанском районе через Сумскую область Украины.

21 февраля в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 160 военнослужащих.

Накануне стало известно, что российские войска зашли на территорию Сумской области, где устремились к единственной трассе снабжения ВСУ в Судже. Военкоры отметили, что в случае успешного выполнения задачи ВС РФ смогут перерезать трассу снабжения украинских войск, действующих на территории Курской области и окружить подразделения ВСУ.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее появилось видео сброса бомбы на ВСУ в Курской области.