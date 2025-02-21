Подразделения спецназа Росгвардии успешно поразили позиции Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, предоставив видеоматериалы операции.

Видеозапись демонстрирует, в частности, уничтожение системы спутниковой связи Starlink. В сообщении также уточняется, что операторы ударных беспилотных летательных аппаратов Росгвардии нанесли точные удары по скоплениям личного состава, вооружения и боеприпасов ВСУ. Применение беспилотных летательных аппаратов камикадзе привело к значительным потерям у противника.

На прошлой неделе специалисты Центра «Рубикон» уничтожили гексакоптер «Баба-Яга» украинской армии с помощью FPV-дрона на Купянском направлении. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. На обнародованных кадрах видно, как российский FPV-дрон быстро движется к намеченной цели и за несколько секунд поражает беспилотник противника.

Ранее появилось видео с российскими дронами, сорвавшими наступление ВСУ в Белгородской области.