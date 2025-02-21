Уничтожение двух украинских беспилотников штурмовиками «Запада» попало на видео

Штурмовики группировки «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ точными сбросами с дронов уничтожили два украинских беспилотника типа «Баба-Яга». Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили 28 украинских дронов, 19 из которых — над Краснодарским краем. Уничтожение дронов велось с 15:30 до 19:30 по мск. Восемь беспилотников были поражены над акваторией Азовского моря и один — над Белгородской областью.

В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали регион с помощью более 90 БПЛА. Он отметил, что за минувшие сутки 31 населенный пункт в семи районах области попал под удар со стороны ВСУ, было выпущено 37 снарядов и совершены атаки с применением 92 беспилотников, 58 из которых были сбиты. Губернатор также сообщил, что в Белгородском районе в поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали три мирных жителя.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Путин заявил, что ВСУ не могли самостоятельно атаковать НПС в Краснодарском крае.