Российские военные уничтожили беспилотники в Курской и Белгородской областях

МО России: средства ПВО уничтожили два БПЛА в Курской и Белгородской областях

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 13:00 до 14:00 (мск) уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в публикации.

21 февраля Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников в Белгородской области. Информации о пострадавших в результате украинской атаки не сообщалось.

18 февраля дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину с фельдшером скорой помощи в Запорожской области. Пострадала медработник скорой помощи. Пострадала медработник скорой помощи — женщина 1990 года рождения. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

До этого в Белгородской области местные жители подожгли автомобиль и инсценировали атаку дрона на него, чтобы получить компенсацию.

Ранее в Подмосковье на видео попал лобовой таран легкового авто.