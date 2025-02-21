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Правительство Украины выделило более $190 млн на закупку беспилотников

Шмыгаль: кабмин Украины выделил 7,9 млрд гривен на закупку дронов для ВСУ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Правительство Украины решило выделить 7,9 млрд гривен (более $190 млн) на закупку беспилотников для армии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки», — сказал он.

Премьер отметил, что с Украина за год в 10 раз увеличила производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Шмыгаль добавил, что сейчас страна производит около трети всего необходимого вооружения.

14 февраля сообщалось, что немецкая компания Quantum Systems планирует удвоить производство беспилотников на Украине в 2025 году. Предполагается, что в ближайшие два года в производственные мощности будет вложено €6 млн, на предприятии будут работать около ста человек.

В конце августа украинский президент Владимир Зеленский жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что республика начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете. Однако глава МИД страны Андрей Сибига предложил западным партнерам закупать для Киева оружие украинского производства.

Ранее военный эксперт усомнился в наличии у Украины ракет собственного производства.

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