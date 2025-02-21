Планы Киева атаковать Брянскую область объяснили поиском новых спонсоров

Появились сообщения о крупном скоплении украинских войск недалеко от границы Брянской области, на фоне чего звучат предположения о возможной попытке вторжения. На такой шаг Киев может решиться, чтобы доказать свой потенциал «альтернативным» спонсорам в лице Европы, считает доктор политических наук, политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук.

Эксперт отметил, что слухи о возможной попытке ВСУ атаковать Брянскую область появились давно – согласно разведданным, такой вариант рассматривался с самого начала, поэтому вторжение в Курскую область было отвлекающим маневром. Однако затем все силы пришлось переместить туда, пояснил Пинчук.

Вторжение в Брянскую область, по его мнению, может действительно рассматриваться с учетом того, что время украинского лидера Владимира Зеленского и его сторонников завершилось – на фоне изменения политики США он стремится завоевать расположение альтернативных спонсоров из Европы, считает политолог. На такой шаг он может пойти, чтобы доказать, что ВСУ еще имеют какой-то потенциал, отметил он.

«Потому что если потенциала нет, то никто вкладываться не будет. Поэтому это в первую очередь борьба за деньги и за политическую поддержку», — объяснил эксперт.

Прорыв в Брянскую область может дать шанс на перекрытие логистических линий, в регионе много стратегических объектов. Однако российское командование прорабатывало этот сценарий и силы обороны готовы к отражению удара на этом направлении, заключил Пинчук.

Напомним, информация о крупном скоплении украинских войск недалеко от границ Брянской области появилась в ряде Telegram-каналов. Как полагают военкоры, у ВСУ нет сил на масштабное наступление, но атака может быть использована для срыва переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Минобороны РФ ранее ответили на сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Курской и Брянской областях.