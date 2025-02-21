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Сельский дом культуры в Курской области загорелся после атаки ВСУ

Хинштейн: в результате атаки ВСУ загорелся Козинский ДК
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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Козино Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«В результате обстрела села Козино Рыльского района произошло возгорание Козинского ДК. В здании также располагалась администрация местного сельсовета. Ценные вещи и документы оперативно вынесли», — говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших, однако ремонтировать ДК пока не будут, уточнил Хинштейн. Село находится всего в 1,5 км от украинской границы, поэтому есть риск повторного обстрела в любой момент. Восстанавливать село будут только после того, как ВСУ будут выбиты из российского приграничья.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по селу Новые Юрковичи. Пострадали школа и дом культуры. Три человека получили ранения.

Утром 10 января украинские военные атаковали жилой дом в Светлодарске — жертвой удара стала женщина, еще четыре человека пострадали.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области.

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