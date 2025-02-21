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Российские войска за неделю нанесли 11 ударов по военным объектам на Украине

МО: за неделю нанесено 11 ударов по объектам, обеспечивающим работу ВПК Украины
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские войска в период с 15 по 21 февраля нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. По данным ведомства, российские военные также ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных дронов и пунктам временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Утром 21 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Одессе на юге Украины нанесли удар по зданию, где изготавливают камуфляжные сети для ВСУ.

Накануне в Днепропетровской области на юго-востоке Украины получили повреждения два предприятия.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ночь на 20 февраля нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее эксперт назвал цели ударов ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины.

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