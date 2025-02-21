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В США заявили об уничтожении ХАМАС в случае невозвращения всех заложников

Белер: ХАМАС будет уничтожен, если он не освободит всех заложников
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Jehad Alshrafi/AP

Радикальное палестинское движение ХАМАС будет уничтожено, если не вернет всех похищенных в 2023 году израильских заложников. Об этом сообщил посланник президента США Адам Белер в эфире CNN.

«На их месте я бы всех освободил, иначе им грозит полное уничтожение прямо сейчас. У меня есть один совет для ХАМАС: вам нужно немедленно вернуть тело [Шири Бибас]», — заявил Белер.

Соответствующее заявление он сделал после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении не того тела. Вместо тела заложницы Шири Бибас представители ХАМАС передали израильской стороне труп неизвестной жительницы Газы. Израильский премьер назвал такой поступок подлым нарушением договора о прекращении огня.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) передали Красному Кресту тела четырех израильтян.

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