Генсек НАТО заявил об оптимизме в отношении инициативы США по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оптимистично настроен в отношении мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

«Это все еще ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими. Но мы должны быть уверены в том, что для достижения мирного соглашения в будущем, должны быть надежные гарантии безопасности», — сказал он.

Рютте не исключил размещение европейских военнослужащих для гарантии будущего мирного соглашения. Соединенные Штаты, по его словам, не против этого предложения.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в Белом доме заявили о совпадении интересов России и США.