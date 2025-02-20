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Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота

Песков: Путин поговорил с командирами 810-й бригады Черноморского флота
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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что в ходе разговора российскому лидеру доложили ему о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности.

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинивания противника в Курской области», — отметил Песков.

Накануне глава государства заявил, что в настоящее время Вооруженные силы РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. Также российский лидер отметил, что бойцы 710-й бригады пересекли границу страны в Курской области и вышли на территорию Украины.

В декабре прошлого года Путин отмечал, что боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире. По словам президента, успехи армии России обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и наличием новой техники.

Ранее в Раде заявили о массовом дезертирстве и пьянстве новобранцев ВСУ.

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