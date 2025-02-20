Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины

Здание промышленного предприятия получило повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«В результате атаки повреждены промышленное и частное предприятия», — написал он.

Лысак добавил, что в результате атаки произошел пожар, который оперативно потушили.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области воздушная тревога объявлялась в ночь с 19 на 20 февраля. Она продлилась почти 13 часов. Кроме того, тревога один раз объявлялась в течение дня, она продлилась 12 минут.

17 февраля Telegram-канал «Военная хроника» писал, что начались работы по разминированию и расчистке украинских оборонительных позиций на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

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