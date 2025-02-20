СМИ: Вооруженные силы России контролируют все перемещения украинской армии

Вооруженные силы России контролируют все перемещения украинской армии и наносят упреждающие удары. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

«Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике [ВСУ] наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией», — отметил собеседник агентства.

По данным издания, информация о том, что Вооруженные силы Украины готовятся к прорыву на территорию Курской и Брянской областей, не подтверждается.

20 февраля военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ могут осуществить прорыв в Курской и Брянской областях. По его словам, из Курской области приходят сообщения о возможной попытке прорыва противника вглубь территории. Военкор также допустил возможность наступления украинской армии в Брянской области и заявил, что для предотвращения нападения российские военные ведут подготовку и проводят необходимые мероприятия для защиты территорий.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Вооруженные силы РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. Также российский лидер отметил, что бойцы 710-й бригады пересекли границу страны в Курской области и вышли на территорию Украины.

Ранее российский боец СВО рассказал о прорыве к позициям ВСУ в одиночку.