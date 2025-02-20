В Ростовской области объявлена угроза атаки БПЛА

В Ростовской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали отойти от окон и соблюдать все меры безопасности.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали регион с помощью более 90 беспилотных летательных аппаратов.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в городе Пологи дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в гражданский автомобиль. По предварительным данным, в автомобиле было три человека. Один мужчина госпитализирован с повреждением бедренной артерии. Уточняется, что его прооперировали, на данный момент пострадавший в тяжелом состоянии. Женщина и ребенок, которые также были в машине в момент удара дрона, не пострадали. Семья находится под наблюдением медиков.

Ранее дрон ВСУ атаковал машину с фельдшером скорой помощи.