Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии заявили о желании Шольца продолжить конфликт на Украине

Лула да Силва: канцлер Германии Шольц пытался купить у Бразилии оружие для ВСУ
close
Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, которая транслировалась на YouTube-канале бразильского правительства, что канцлер Германии Олаф Шольц пытался купить у его страны оружие для снабжения украинских войск.

Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия не намерена поставлять оружие тем странам, которые заинтересованы в боевых действиях. По словам президента, Бразилия и дальше будет придерживаться нейтральной позиции.

«Бразилия не будет продавать оружие, которое вам нужно, потому что я выступаю за мир», — подчеркнул Лула да Силва.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон украинского конфликта не одержит победу при помощи оружия на поле боя. При этом он отметил, что России и Украине необходимо завершить конфликт дипломатическим путем.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главным условием для России в разрешении конфликта на Украине является достижение своих целей, поставленных перед началом специальной военной операции. Одной из таких целей, по словам российского президента, является отказ Украины от членства в НАТО.

Ранее Макрон призвал к переговорам РФ и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами