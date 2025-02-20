В Бразилии заявили о желании Шольца продолжить конфликт на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, которая транслировалась на YouTube-канале бразильского правительства, что канцлер Германии Олаф Шольц пытался купить у его страны оружие для снабжения украинских войск.

Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия не намерена поставлять оружие тем странам, которые заинтересованы в боевых действиях. По словам президента, Бразилия и дальше будет придерживаться нейтральной позиции.

«Бразилия не будет продавать оружие, которое вам нужно, потому что я выступаю за мир», — подчеркнул Лула да Силва.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон украинского конфликта не одержит победу при помощи оружия на поле боя. При этом он отметил, что России и Украине необходимо завершить конфликт дипломатическим путем.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главным условием для России в разрешении конфликта на Украине является достижение своих целей, поставленных перед началом специальной военной операции. Одной из таких целей, по словам российского президента, является отказ Украины от членства в НАТО.

Ранее Макрон призвал к переговорам РФ и Украины.