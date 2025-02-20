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Российский военкор оценил сообщения о готовящемся наступлении ВСУ на Брянскую область

Военкор Сладков: информация о планах ВСУ атаковать Брянскую область недостоверна

Сообщения о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести атаку на Брянскую область являются недостоверными. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков, его заявление опубликовано в Telegram-канале.

«Пока такая информация и источники у меня надежны», — заявил военкор.

До этого военкор Семен Пегов заявил о возможном прорыве ВСУ в Курской и Брянской областях. В качестве аргумента он привел активизацию разведки Украины и скопление резервов противника в Сумской области.

В ответ на это капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ не смогут повторить события на Курском направлении и вторгнуться в Брянскую область, поскольку у них недостаточно сил. Эксперт напомнил, что в Курской области украинские военные понесли огромные потери, тогда как Вооруженные силы РФ «поджигали и уничтожали технику» противника. Дандыкин также указал, что граница в Брянской области «хорошо оборудована», и есть все возможности купировать угрозу.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о готовящемся наступлении ВСУ на Брянскую область.

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