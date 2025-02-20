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Российские военные сбили украинский истребитель

Минобороны: ВС РФ сбили истребитель ВСУ МиГ-29
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militarizm.su

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Где именно был сбит самолет, не уточняется.

Помимо самолета, удалось уничтожить четыре управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские военные при поддержке боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска дронов, а также скоплениям военнослужащих и техники ВСУ в 163-х районах в зоне СВО.

Также накануне сообщалось, что российские ПВО сбили украинский самолет МиГ-29.

Ранее российские войска ударили по газово-энергетической инфраструктуре Украины.

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