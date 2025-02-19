Путин предупредил о повышении цен на энергоносители после атаки ВСУ на КТК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли самостоятельно организовать атаку на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Кто конкретно дал эти космические данные, предоставил космические снимки по объектам КТК, <...> самостоятельно украинские вооруженные силы это сделать не в состоянии, у них нет соответствующих космических группировок», — заявил российский лидер.

Глава государства в ходе общения с журналистами отметил, что «на этом объекте не было и до сих пор нет российских средств ПВО», поскольку российская сторона исходила из того, что этот объект инфраструктуры является международным, а не российским, и не может быть объектом для нападения.

Также президент указал, что западное оборудование пострадало на нефтеперекачивающей станции, восстановить его в кратчайшие сроки не удастся. Кроме того, поражение подобного рода объекта будет сказываться на мировых энергетических рынках, цены на энергоносители повысятся, подчеркнул Путин.

17 февраля Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию КТК атаковали семь украинских беспилотников. После атаки объект были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть решили перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Комментируя эту атаку, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил Киев и напомнил, что доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК превышает 40%, а вместе с другими западными компаниями — 65%. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Украина намеренно нанесла удар по активам американских компаний, которые в результате атаки понесли существенные убытки.

Ранее Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию.