Израиль атаковал командира воздушного подразделения «Хезболлы» в Ливане

Израильские ВВС атаковали командира воздушного подразделения шиитского движения «Хезболлы» на юге Ливана за запуск беспилотников по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар по центральному террористу в воздушном подразделении Хезболлы в районе южного Ливана», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что он был выбран в качестве цели после того, как было установлено, что тот руководил запуском беспилотника в сторону израильской территории. При этом имя командира ЦАХАЛ не раскрыл.

10 февраля сообщалось, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля ударили по тоннелю между Сирией и Ливаном, который якобы использовался движением «Хезболла» для контрабанды оружия. Кроме того, израильские самолеты атаковали несколько объектов «Хезболлы», где якобы хранились боеприпасы и ракетные установки, представляющие «непосредственную угрозу на территории Ливана».

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября прошлого года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, израильская сторона должна отвести свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее ВВС Израиля ликвидировали главу внутренней безопасности ХАМАС.