Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате украинской атаки не сообщается.

За минувшую ночь средства ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, больше всего беспилотников (41) сбили над Белгородской областью. Всего пять дронов ликвидировали над территорией Воронежской области и четыре — в Ростовской области.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотник повредил саркофаг Чернобыльской АЭС.