Глава МО Польши Косиняк-Камыш: конфликт на Украине исключает вступление в НАТО

Вооруженный конфликт на территории Украины исключает прием страны в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Брюсселе, его выступление транслировало Польское телевидение.

Он подчеркнул, что, согласно уставу организации, в НАТО не может вступить государство, которое находится в состоянии вооруженного конфликта, которое ведет войну.

12 февраля шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран, США не отправят туда свои войска.

Министр обороны отметил, что США не считают вступление Киева в НАТО частью мирного плана.

Кроме того, Хегсет заявил, что в российско-украинском конфликте наступил критический этап. По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным.

В Госдуме заявили, что слова Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года является признанием правды со стороны Вашингтона.

Ранее Швеция не исключила будущее членство Украины в НАТО.