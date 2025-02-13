Российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное Второе в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжают двигаться вглубь обороны ВСУ.

»[ВС РФ] освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики», — пояснили в министерстве.

Также 13 февраля российские военные взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что северо-западнее населенного пункта Макеевка российские военные заняли две лесополосы. Кроме того, выровнено положение ВС России по переднему краю.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что российские «Искандеры» поразили одно из ключевых производств дронов ВСУ. По данным Telegram-канала, Вооруженные силы РФ поразили засекреченное предприятие компании «Стрим техно» в Киеве с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» утром 12 февраля.

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