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В Минобороны РФ высказались о срыве ротации инспекторов МАГАТЭ

Минобороны возложило вину за срыв ротации инспекторов МАГАТЭ на ВСУ

Ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (АЭС) была сорвана исключительно по вине украинских войск. Об этом заявили в министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

В сообщении отмечается, что специалисты не смогли сменить друг друга из-за преднамеренных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 февраля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о срыве ротации представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По словам дипломата, в тот день украинские войска атаковали направлявшуюся к станции колонну с автомобилями, в которых находились инспекторы международного агентства и российские бойцы.

Позже ситуацию прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал, что колонна подверглась ударам возле контрольно-пропускного пункта №2. Здесь зафиксировали два минометных и пять артиллерийских обстрелов, а также четыре удара с применением дронов. Общественный деятель выразил уверенность, что экспертам МАГАТЭ удалось выжить лишь чудом.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал срыв ротации представителей агентства на Запорожской АЭС.

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