В Минобороны РФ высказались о срыве ротации инспекторов МАГАТЭ

Ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (АЭС) была сорвана исключительно по вине украинских войск. Об этом заявили в министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

В сообщении отмечается, что специалисты не смогли сменить друг друга из-за преднамеренных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 февраля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о срыве ротации представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По словам дипломата, в тот день украинские войска атаковали направлявшуюся к станции колонну с автомобилями, в которых находились инспекторы международного агентства и российские бойцы.

Позже ситуацию прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал, что колонна подверглась ударам возле контрольно-пропускного пункта №2. Здесь зафиксировали два минометных и пять артиллерийских обстрелов, а также четыре удара с применением дронов. Общественный деятель выразил уверенность, что экспертам МАГАТЭ удалось выжить лишь чудом.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал срыв ротации представителей агентства на Запорожской АЭС.