Украинские дроны пытались атаковать Белгородскую область

Минобороны РФ: в Белгородской области сбили два украинских БПЛА

Украинские военнослужащие пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны около 10:10 мск.

«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

12 февраля в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи средства ПВО перехватили три украинских дрона в небе над Белгородской областью. Другие подробности в ведомстве не уточнили.

Вечером 11 февраля в Белгородской области ликвидировали три БПЛА. Еще один беспилотник нейтрализовали в воздушном пространстве Курской области. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны работали в регионах в период с 16:40 до 17:45 мск.

До этого украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. На этом фоне на территории предприятия начался пожар, его ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Донецке после атаки украинских БПЛА зафиксировали повреждение жилого дома и остановки общественного транспорта.