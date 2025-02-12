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ВСУ атаковали Курскую область

Хинштейн: два беспилотника нанесли удары по Рыльску Курской области
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по городу Рыльску в Курской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших. Однако, в результате атаки первого дрона повреждено остекление двух домов и местной библиотеки, на одном участке повреждены хозяйственная постройка, забор, кровля, выбиты двери.

Второй дрон атаковал местность вблизи детского сада, в учреждении выбиты стекла.

Кроме того, нарушена работа линий электропередач. Бригады энергетиков уже выехали на место аварии.

Ситуация находится под контролем, опасности для населения нет, добавил Хинштейн.

Тем временем Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на глубину более двух километров в Курской области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва не намерена вести переговоры на подобных условиях. В Госдуме же напомнили украинскому лидеру о романе «Двенадцать стульев» и фразе «Торг здесь неуместен». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев назвал ночную атаку ракет по Киеву частью концепции «мир через силу».

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Атаки на Курскую область
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