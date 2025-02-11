Российские военные взяли под контроль село Ясеновое в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Ясеновое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, Ясеновое было взято под контроль Вооруженных сил РФ решительными действиями подразделений группировки войск «Центр».

8 февраля стало известно, что Дзержинск в ДНР перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Оборонявшийся группировкой до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-ой армии и добровольческим формированием «Ветераны».

11 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что успехи российских войск в Часовом Яре и взятие под контроль Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке.

Ранее ФСБ начала поиски диверсантов в Дзержинске.