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В Швеции заявили, что украинская армия находится в стадии распада

Эксперт Берн: продвижение российских войск привело ВСУ к стадии распада
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продвижение российских войск на запад уже привело украинскую армию к стадии распада. Такое мнение в интервью SwebbTV высказал член Шведской королевской академии Ларс Берн.

Он отметил рост мощи Вооруженных сил России и назвал их одними из крупнейших в мире. Кроме того, подчеркнул Берн, Запад в корне неверно оценил Россию.

Эксперт указал, что сейчас фронт все быстрее и быстрее движется на запад. Это свидетельствует о том, что украинская армия уже находится в стадии распада.

По словам Берна, в результате разожженной против России опосредованной войны вся Западная Европа оказалась разоружена.

11 февраля депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал граждан страны противостоять решению президента Владимира Зеленского о начале службы в Вооруженных силах Украины с 18 лет.

Накануне Зеленский заявил о намерении предложить особый контракт для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, обещая за год службы в ВСУ 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Украинский лидер анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по спецконтракту в целях восполнения тяжелых потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее в ВСУ призвали отправить воевать 15-летних украинцев.

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