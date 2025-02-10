Над Крымом и Брянской областью сбили украинские БПЛА

Минобороны: силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Крымом и Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили по одному дрону украинской армии над Крымом и Брянской областью. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По информации ведомства, БПЛА были уничтожены в период с 20:20 до 21:10 мск.

Вечером 10 февраля системы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и Черным морем. Два дрона были сбиты над территорией полуострова, один БПЛА — над северо-западной частью акватории моря.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытке ВСУ ударить беспилотником по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России Зайнди Зингиева.

В течение минувшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских дронов над территорией страны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.