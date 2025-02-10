Российские бойцы нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Российские военнослужащие за сутки поразили инфраструктуру нескольких аэродромов украинской армии. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, солдаты ВС РФ для проведения операции использовали авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. В ходе боя было нанесено поражение инфраструктуре и живой силе противника в 142 районах.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Для атак по объектам противника использовались авиация, беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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