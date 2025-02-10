В ДНР рассказали о расстреле водителей шахтоуправления украинскими военными

Украинские военные расстреляли водителей корпоративных автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников предприятия.

«Украинские военные зашли к нам на автобазу (корпоративную автомобильную базу шахтоуправления — прим. ред.), хотели забрать несколько автобусов, которыми мы шахтеров возили. Те, кто пытался отстоять машины, были расстреляны», — заявили они.

По словам работников, солдаты ВСУ угнали весь транспорт в течение нескольких дней, а затем забрали все топливо, а также запчасти для машин и автобусов. Один из источников агентства объяснил, что шахтоуправление «Покровское» было градообразующим предприятием, где работали не только местные жители, но и люди из соседних поселений. Они добирались к месту работы на корпоративных автобусах, которые ходили по всему району.

Шахтоуправление «Покровское» расположено в западной части Красноармейска и является крупнейшим угольным предприятием. Шахта специализируется на добыче угля для экспорта.

6 февраля депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что ВС РФ взяли в клещи Красноармейск в ДНР. По его словам, российские войска перерезают украинским подразделениям, которые находятся в населенном пункте, транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, горюче-смазочных материалов.

Ранее в США рассказали о крахе обороны ВСУ в ДНР.