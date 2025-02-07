На Западе усомнились в способности НАТО воевать с Россией

Ирландский журналист Чей Боуз выразил в социальной сети X сомнения в способности НАТО вести боевые действия против России.

Журналист напомнил, что США являются крупнейшим членом и спонсором НАТО, однако альянс обсуждал отправку войск в Гренландию после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам.

«Североатлантический альянс <...> рассматривал возможность отправки войск в Гренландию для защиты от... США. И некоторые действительно считают, что эти ребята могли бы воевать с Россией или Китаем?» — задался вопросом Боуз.

До этого газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники писала, что страны Североатлантического альянса рассматривали возможность введения войск на территорию Гренландии после слов главы Белого дома о необходимости присоединения острова к Штатам.

Однако подобный сценарий был быстро отвергнут, так как для реализации этого потребовалось бы согласие всех членов НАТО, в том числе США.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам главы Белого дома, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии.