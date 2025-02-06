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В Белгородской области предотвратили атаку украинского БПЛА

МО РФ: системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
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MOD Russia/Global Look Press

Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в регионе около 14:10 мск.

«Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат», — уточняется в заявлении.

Утром 6 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военнослужащие с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на движущийся автомобиль. Атаке подверглось транспортное средство в Валуйском муниципальном округе.

Как рассказал глава региона, в салоне находились три человека — мужчина и две молодые девушки. Одна из них — несовершеннолетняя. Граждане получили серьезные ранения, спасти их не удалось.

5 февраля украинский беспилотник атаковал фермерское хозяйство на территории хутора Ржавец в Белгородской области. После этого здесь загорелся строительный вагончик.

Ранее в ООН высказались об ударе украинского БПЛА по школьному автобусу в Запорожской области.

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