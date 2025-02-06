В Минобороны рассказали, сколько украинских беспилотников уничтожили за ночь над РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над территорией России 28 украинских беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным российского оборонного ведомства, 13 украинских беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, еще восемь — над Ростовской областью.
«Шесть БПЛА [уничтожены] над территорией Краснодарского края и один — над территорией Астраханской области», — поделились в министерстве.
До этого администрация Ахтубинского района Астраханской области сообщила об атаке беспилотников на регион.
Также в городе Геническе Херсонской области три жилых дома получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что 15 человек были эвакуированы.
Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.