Генерал Алаудинов рассказал о пострадавших от удара ВСУ по Судже

Алаудинов: при ударе ВСУ по Судже под Курском погибли четыре человека

Четыре человека погибли, около 90 человек получили контузии в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже Курской области 1 февраля. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, российские военные имеют возможность отслеживать траекторию полета ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня HIMARS. В воздухе постоянно находятся российские беспилотные летательные аппараты, которые могут фиксировать запуск ракет с украинской стороны.

«Получается, мы стали свидетелями, как они ударили по школе в Судже», — отметил Алаудинов.

Генерал добавил, что украинские войска своим ударом пытались отвести внимание от содеянного в населенном пункте Русское Поречное.

Алаудинов подчеркнул, что украинский Центр информационно-психологических операций планирует воспользоваться преступлением ВСУ в Судже для обвинений в адрес России.

2 февраля в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве отметили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который отдал приказ об ударе по интернату в Судже.

Ранее российские бойцы показали кадры атаки украинских ракет по Судже.