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Российские военнослужащие уничтожили беспилотник в Курской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Около 15:20 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над территорией Курской области», — говорится в публикации.

3 февраля два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожили над территорией Белгородской области.

Днем 2 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области.

По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Женщину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой увезли в областную клиническую больницу.

Ранее появились кадры из атакованной дронами Астраханской области.

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