Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун», — говорится в сообщении.

Накануне истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Также утром 3 февраля экипаж вертолета Ми-28НМ предотвратил ротацию украинского подразделения в приграничном районе Курской области.

Летчики армейской авиации, входящие в смешанную тактическую группу, выполнили боевую задачу, запустив ракеты по заданным координатам, что привело к уничтожению бронетехники и личного состава ВСУ. После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на низкой высоте, используя тепловые ловушки для защиты от ракет ПЗРК противника.

Ранее Арестович призвал жителей Украины признать поражение.