Центры подготовки Вооруженных сил Украины искажают информацию о готовности солдат. Это стало известно из записи беседы с пленным военнослужащим, попавшей в распоряжение РИА Новости.

«Под конвоем провели ВЛК (врачебная комиссия — прим. ред.) за полчаса. Ну, здоров, естественно, все мы вроде бы как здоровые, хотя сами понимаете, что никакие не здоровые. В конечном итоге мы даже на стрельбах не были, стрелки все. Да, некоторые люди даже автоматы в руки не брали, им бумага приходила об окончании учебки, что они стрелки», — поделился своим опытом пленный солдат.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уровень психологической подготовки мобилизованных в Вооруженных силах Украины «оставляет желать лучшего».

В конце января депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что украинские власти не могут мотивировать присоединиться к Вооруженным силам Украины старшее поколение, и тем более они не смогут убедить поступить на военную службу молодых людей.

Ранее украинский перебежчик рассказал о подготовке солдат ВСУ к нападению в Курской области.