Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военнопленный заявил о фальсификациях об уровне подготовки солдат ВСУ

РИА: военнопленный заявил о фальсификациях об уровне подготовки солдат ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Центры подготовки Вооруженных сил Украины искажают информацию о готовности солдат. Это стало известно из записи беседы с пленным военнослужащим, попавшей в распоряжение РИА Новости.

«Под конвоем провели ВЛК (врачебная комиссия — прим. ред.) за полчаса. Ну, здоров, естественно, все мы вроде бы как здоровые, хотя сами понимаете, что никакие не здоровые. В конечном итоге мы даже на стрельбах не были, стрелки все. Да, некоторые люди даже автоматы в руки не брали, им бумага приходила об окончании учебки, что они стрелки», — поделился своим опытом пленный солдат.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уровень психологической подготовки мобилизованных в Вооруженных силах Украины «оставляет желать лучшего».

В конце января депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что украинские власти не могут мотивировать присоединиться к Вооруженным силам Украины старшее поколение, и тем более они не смогут убедить поступить на военную службу молодых людей.

Ранее украинский перебежчик рассказал о подготовке солдат ВСУ к нападению в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами