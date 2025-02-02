Израиль начал строить военные базы в буферной зоне на территории Сирии

Израиль строит военные базы на территории Сирии — в буферной зоне Голанских высот. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание проанализировало спутниковые снимки и выяснило, что на обнесенной стеной израильской базе расположены более шести строений, практически аналогичный объект находится на расстоянии около 8 км к югу. Обе базы связаны грунтовыми дорогами, ведущими на территорию на Голанских высотах.

Кроме того, в нескольких километрах к югу расчищен участок земли, что представляет собой начало возведения третьей базы, говорится в публикации.

«Два новых строительных объекта, расположенных на территории, которая до недавнего времени была подконтрольной Сирии, по всей видимости, являются передовыми наблюдательными базами, похожими по структуре и стилю на те, что находятся в удерживаемой Израилем части Голанских высот», — отметил в беседе с WP аналитик Уильям Гудхинд.

В декабре 2024 года израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не столкнувшись с сопротивлением. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля. По его словам, в настоящее время «все понимают важность» контроля израильской стороны над этими высотами, а не над их подножьем.

Ранее власти Израиля одобрили план развития Голанских высот.