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Рогов заявил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ начали обстрел Токмака
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Sofiia Gatilova/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обстрел города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — написал глава комиссии.

Рогов добавил, что подробности произошедшего будут уточнены позже.

Накануне Рогов сообщил, что в Одессе был нанесен удар по гостинице «Бристоль», где находился пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ. По его словам, потери противника уточнялись, но уже было известно о значительном числе раненых среди военных.

29 января председатель комиссии Общественной палаты РФ заявил, что правительство Украины сознательно обрекло гарнизон ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка на поражение, запретив им отступать и сдаваться в плен. Рогов добавил, что в поселке были взяты в плен несколько групп украинских военнослужащих, остальные уничтожены.

Ранее Рогов рассказал о продвижении российских войск к границам Запорожской области.

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