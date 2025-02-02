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Группировка войск «Север» уничтожила дрон «Баба-Яга» ВСУ в Харьковской области

Минобороны: российский оператор FPV-дрона уничтожил тяжелый БПЛА «Баба-Яга»

Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили украинский беспилотник «Баба-Яга» в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, операция по ликвидации беспилотника проводилась с помощью FPV-дрона. На опубликованных кадрах видно, как российский оператор наводит прицел на объект и таранит его корпусом дрона.

До этого механик-водитель боевой машины с позывным «Хакас» рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали российский танк, но не смогли вывести его из строя.

По его словам, танк вел штурмовое подразделение, которое должно было взять территорию населенного пункта Загрызово в Харьковской области. Украинские дроны начали атаковать военного на подступах к Кругляковке. В результате атаки был поврежден моторный отсек машины, однако водитель смог продолжить движение. Он добавил, что в ходе операции штурмовики смогли справиться с поставленной задачей.

Ранее в подполье заявили об ударе по складу и позициям ВСУ в Харьковской области.

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