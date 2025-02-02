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В Херсонской области бойцы ВСУ создали укрепления по правобережью Днепра

РИА Новости: ВСУ создали укрепления по правобережью Днепра в Херсонской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военнослужащие выстроили укрепления на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил разведчик из 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Спутник», передает РИА Новости.

«Арта (ВСУ, в целом на профессиональном сленге военных — артиллерия. — прим. ред.) работает. Они много окопов вырыли. Раньше не было. Очень много», — заявил он.

По словам военного, армия Украины готовится к оборонительным действиям. Боец добавил, что фактически по всему правобережью выстроили укрепления. Солдат подчеркнул, что отряд разведчиков ведет постоянный мониторинг оккупированной Киевом территории Херсонской области.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсоне ведутся активные фортификационные работы, которые свидетельствуют о том, что ВСУ не собираются отдавать город целым и невредимым. По его словам, сейчас в Херсоне мало бойцов украинской армии, но много строительной техники, с помощью которой там активно создаются бомбоубежища, укрытия и пункты управления.

Херсонская область — регион России, находящийся в нижнем течении Днепра. Область стала российским субъектом по итогам референдума в 2022 году. Украинская сторона не признает его и продолжает обстрелы территории. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра удерживают ВСУ.

Ранее Сальдо обвинил Киев в депортации населения из Херсонской области.

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