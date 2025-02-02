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На Западе заявили об угрозе срыва поставок чешских боеприпасов на Украину

FT: Чехия может приостановить инициативу по закупке боеприпасов для Украины
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Sofiia Gatilova/Reuters

В Чехии местная оппозиционная партия ANO, которая лидирует в опросах общественного мнения перед намеченными на октябрь парламентскими выборами, в случае своей победы пообещала приостановить инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как заявлял заместитель главы МИД Чехии Эдуард Хулициус, слова которого приводит издание, в 2024 году Киеву было поставлено 520 тыс. снарядов калибра 155 мм, а в текущем году украинской стороне планируется передать еще 300 тыс. снарядов.

До этого чешское издание iDNES сообщило, что некоторые балканские страны не хотят продавать боеприпасы Чехии из-за их поставок на Украину.

Согласно публикации, в кругах спецслужб говорят о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, поскольку знают, что далее они проследуют на Украину.

В материале отмечается, что инициатива о приобретении вооружений для украинских войск также была раскритикована в Чехии из-за предполагаемой маржи оборонных предприятий. Так, глава партии ANO Андрей Бабиш заявил министру обороны страны Яне Черноховой, что закупки осуществляются непрозрачно.

Ранее президент Чехии спрогнозировал итог конфликта на Украине.

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