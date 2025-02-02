Средства ПВО сбили четыре беспилотника над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили четыре беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Дроны ВСУ были сбиты в период с 13:20 до 14:50 по московскому времени. В ведомстве заявили, что два БПЛА уничтожены над Курской областью, а также по одному над Белгородской областью и над Крымом.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что по юго-западу региона была объявлена опасность атаки и уже сбит один беспилотник. По его словам, БПЛА сбили силы мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.