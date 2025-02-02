За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области свыше 200 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке об отражении попытки вторжения украинской армии в регион.

Кроме того, украинская армия лишилась двух танков, четырех бронетранспортеров, девяти боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии.

До этого российские войска поразили силы и технику украинской армии в четырех населенных пунктах Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью.

2 февраля украинские СМИ сообщали о взрыве в городе Сумы, а также о пожаре на объекте инфраструктуры в регионе.

До этого глава украинской Запорожской областной администрации Иван Федоров заявлял, что в подконтрольной украинским войскам части региона были повреждены объекты инфраструктуры.

Накануне российское Минобороны сообщало о массированном ударе оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, критически важных для функционирования ОПК Украины.

Ранее в Минобороны назвали целенаправленным удар по интернату в Судже.