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В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибла женщина

Гладков: в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мирная жительница Белгородской области погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

Перед этим глава региона заявил, что два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль на участке дороги БелгородШебекино. Одной из них оказалась женщина, у нее были зафиксированы множественные осколочные ранениями лица, грудной клетки и рук. Ее доставили в областную клиническую больницу. Позже стало известно, что пострадавшую спасти не удалось.

«Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ выпустили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и восемь боеприпасов по Белгородской области. По его словам, три дрона ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородском районе. Речь идет о селах Черемошное, Новая Деревня и поселке Дубовое. При этом один из беспилотников был уничтожен средствами ПВО.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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