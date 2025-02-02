РИА Новости: ВСУ на Курском направлении в январе потеряли до 10,1 тысячи человек

Украинские войска на Курском направлении за январь потеряли до 10,1 тыс. военнослужащих. Такие данные привело РИА Новости на основе отчетов Минобороны РФ.

Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины потеряли 65 танков.

Накануне Минобороны сообщило об общих потерях ВСУ в курском приграничье. Согласно сводке ведомства, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных.

При этом, по данным министерства, каждый месяц Украина способна отправлять на линию фронта лишь около 30 тыс. человек. Однако они не имеют необходимой боевой подготовки, поэтому численность украинской армии сокращается.

Сегодня в Минобороны сообщили, что потери ВСУ в зоне действия группировок войск России «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» за сутки превысили 1200 человек. Также в ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки в зоне СВО средствами противовоздушной обороны были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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