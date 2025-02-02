В Сумской области Украины произошла серия взрывов

На территории Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

«Сyмы/район — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:10 по московскому времени.

Также поступала информация о взрывах в Киевской, Полтавской и Черкасской областях, отмечает украинский телеканал. Какие-либо подробности не приводятся.

Воздушную тревогу в Сумской области объявили накануне вечером в 22:24, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Накануне стало известно, что в ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье рассказали о повреждении хранилища нефтепродуктов в Одесской области.