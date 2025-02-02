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РИА Новости назвало потери ВСУ в зоне СВО за январь

РИА Новости: ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военных в зоне СВО
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Потери ВСУ в зоне СВО за январь составили по по меньшей мере 44, 5 тыс. военных, сообщает РИА Новости на основе данных российского министерства обороны.

Как уточняет агентство, в течение последних шести месяцев ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы украинской стороны, как заявили в военном ведомстве РФ, составили порядка 50 тыс. человек и больше. В январе ВСУ лишились 51,9 тыс. человек, в декабре — 48, 4 тыс. человек, а в ноябре — 60, 8 тыс.

На этом фоне Минобороны РФ отмечало, что каждый месяц Киев сможет отправлять на линию фронта ежемесячно по приблизительно 30 тыс. человек. Они часто не имеют необходимой боевой подготовки, поэтому численность украинской армии сокращается.

Накануне российское Минобороны сообщило, что с августа ВСУ потеряли под Курском в общей сложности более 56 тыс. солдат. Согласно сводке ведомства, украинская сторона также потеряла почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин.

Ранее «Военный обозреватель» назвал цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе.

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